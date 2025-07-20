Oliver Solberg, Estonya Rallisi'ni Kazandı

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2025 sezonunda Estonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Oliver Solberg kazandı ve kariyerinin ilk zaferini elde etti. İkinci sırada Ott Tanak, üçüncü sırada ise Thierry Neuville yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 8. ayağı Estonya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Oliver Solberg kazandı.

Estonya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 2 saat 36 dakika 35.1 saniyede tamamlayan İsveçli pilot Solberg, WRC kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Hyundai Shell Mobis ekibinden Estonyalı Ott Tanak, Solberg'in 25.2 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Belçikalı Thierry Neuville ise liderin 48.3 saniye arkasında üçüncü oldu.

Tanak, pilotlar klasmanında Büyük Britanyalı Elfyn Evans'ın (Toyota Gazoo) bir puan önünde liderliğe yükseldi.

WRC'nin 9. ayağı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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