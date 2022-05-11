Olimpiyat üçüncüsü Yusuf Şiyar'a çiçekli karşılama - Haberler

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Olimpiyat üçüncüsü Yusuf Şiyar'a çiçekli karşılama

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Olimpiyat üçüncüsü Yusuf Şiyar'a çiçekli karşılama

Brezilya'da devam eden 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) tekvando branşında poomsae bireyselde olimpiyat üçüncüsü olan İzmirli Yusuf Şiyar Kıran, kente döndü.

Brezilya'da devam eden 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) tekvando branşında poomsae bireyselde olimpiyat üçüncüsü olan İzmirli Yusuf Şiyar Kıran, kente döndü.

İzmir Genç TED Spor Kulübü'nün sporcusu 18 yaşındaki Yusuf Şiyar, yurda dönüşünde çiçeklerle karşılandı. Karşılamaya genç sporcunun ailesi de katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Olimpiyat, Brezilya, Şiyar, Spor, Haberler

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