Olimpiyat Şampiyonu Laura Dahlmeier Pakistan'da Hayatını Kaybetti
Alman biatlon sporcusu Laura Dahlmeier, Pakistan'da Karakurum sıradağlarında yaptığı tırmanışta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki sporcu, düşen bir kaya nedeniyle yaralanarak kaybolduktan sonra cansız bedeni bulundu.
OLİMPİYAT şampiyonu Alman sporcu Laura Dahlmeier, Pakistan'da Karakurum sıradağlarına yaptığı tırmanış sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Almanya'nın biatlon sporunda altın madalyalı sporcusu Laura Dahlmeier, Pakistan'da Karakurum sıradağlarına yaptığı tırmanış sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. 31 yaşındaki olimpiyat şampiyonu, 28 Temmuz Pazartesi günü 5 bin 700 metre yüksekliğindeki bölgede, düşen bir kaya nedeniyle yaralandıktan sonra kayboldu.
Tırmanış sırasında Dahlmeier'in yanında bulunan partneri Marina Eva, acil yardım çağrısı yaptıktan sonra kurtarılarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmasının ardından olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier'in cansız bedeni bulundu.