Olimpiyat Şampiyonu Laura Dahlmeier Pakistan'da Hayatını Kaybetti

OLİMPİYAT şampiyonu Alman sporcu Laura Dahlmeier, Pakistan'da Karakurum sıradağlarına yaptığı tırmanış sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Almanya'nın biatlon sporunda altın madalyalı sporcusu Laura Dahlmeier, Pakistan'da Karakurum sıradağlarına yaptığı tırmanış sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. 31 yaşındaki olimpiyat şampiyonu, 28 Temmuz Pazartesi günü 5 bin 700 metre yüksekliğindeki bölgede, düşen bir kaya nedeniyle yaralandıktan sonra kayboldu.

Tırmanış sırasında Dahlmeier'in yanında bulunan partneri Marina Eva, acil yardım çağrısı yaptıktan sonra kurtarılarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmasının ardından olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier'in cansız bedeni bulundu.