Olimpik Yüzme Havuzu yaz boyunca halka açık olacak

Olimpik Yüzme Havuzu yaz boyunca halka açık olacak
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu mevkiinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı içerisindeki Olimpik Açık Yüzme Havuzu, 2025 yılı yaz aylarında vatandaşların kullanımına açıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu mevkiinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı içerisindeki Olimpik Açık Yüzme Havuzu, 2025 yılı yaz aylarında vatandaşların kullanımına açıldı. Havuzun halk gün ve saatleri ile giriş ücretleri belli oldu.

Malatyalıların yaz sıcaklarında serinleyebileceği Olimpik Açık Yüzme Havuzu, haftanın belirli gün ve saatlerinde kadın ve erkek vatandaşlara hizmet verecek. Hafta içi pazartesi günleri genel temizlik nedeniyle kapalı olacak havuzda, salı, çarşamba ve perşembe günleri 14.00 - 18.00 saatleri arasında erkeklere; cuma günü ise aynı saat aralığında kadınlara hizmet verilecek.

Hafta sonları ise cumartesi günleri kadınlar, pazar günleri ise erkekler 14.00 - 18.00 saatleri arasında havuzdan faydalanabilecek.

Giriş ücretleri ise sivil vatandaşlar için 150 TL, öğrenciler için 75 TL olarak belirlendi. Engelliler ve özel ihtiyaçlı çocuklar 40 TL, sporcu ve okul spor kulüplerine kişi başı 80 TL, tescilli kulüplerin yüzme, su topu ve modern pentatlon branşlarında 1 saatlik antrenman ücreti kişi başı yine 80 TL olarak uygulanacak.

Ayrıca şehit ve gazilerin birinci derece yakınları ile gazilerin kendisi havuzdan ücretsiz olarak yararlanabilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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