Modern pentatlonda Olimpik Ulusal Sıralama 3 ve Yeşilay Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Başkentte düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama 3 ve Yeşilay Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 57 erkek ve 38 kadın sporcunun katıldığı organizasyonda eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser-run etaplarında yarışmalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Serhat Aydın, sporcuların sergilediği yüksek performanstan duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"2026 sezonunu böylesine nitelikli bir katılımla ve yüksek rekabet düzeyiyle noktalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 57 erkek ve 38 kadın sporcumuzun sahada gösterdiği azim, branşımızın geleceği adına bizlere umut veriyor. Yeşilay ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliğiyle sporun sağlıklı yaşamdaki önemini bir kez daha vurguladık. Dereceye giren tüm sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar

1- Sıdal Aslan

2- Tulya Kesebir

3- Yaren Kalender

Erkekler

1- Buğra Ünal

2- Muhammed Emir Kurtulan

3- Jan Demir Vurdum

Sezon boyunca elde edilen dereceler sonucu oluşan Pentatlon Ulusal Sıralaması'nda ilk 3'te yer alan sporcular ise şu şekilde:

Kadınlar Genel Klasman

1- Sıdal Aslan

2- Tulya Kesebir

3- Ebrar Çalışkan

Erkekler Genel Klasman

1- Buğra Ünal

2- Eren Kıvanç Taşyaran

3- Muhammed Emir Kurtulan