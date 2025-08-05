Olimpik Lyon, Tyler Morton'ı Transfer Etti

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Fransız kulübü Olimpik Lyon, Liverpool'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Morton'ı 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Morton, Liverpool ile önemli başarılar elde etti.

Fransız ekibi Olimpik Lyon, İngiltere'nin Liverpool takımından Tyler Morton'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz orta saha oyuncusuyla 2030'a kadar 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında sözleşme imzalandığı belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu, Liverpool'la 2022'de İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) kaldırmış geçen sezon ise İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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