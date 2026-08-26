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Fenerbahçe'de Lyon maçı kadrosunda 2 zorunlu değişiklik

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- Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçına göre kadrosunda zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Groupama Stadı'nda oynanan müsabakada Konyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu sakatlıkları nedeniyle görevlendiremedi.

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ilk 11'de Anderson Talisca ve Oğuz Aydın'ı tercih etti.

Olimpik Lyon karşısında kalede Ederson'u görevlendiren Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken, hücum hattında Mason Greenwood, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın yer aldı. Kartal, gol yollarında ise Vedat Muric'e şans verdi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, İsmail Yüksek, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Dorgeles Nene ise yedek soyundu.

Formasyon değişmedi

Teknik direktör İsmail Kartal, Olimpik Lyon deplasmanında oyun formasyonunda değişikliğe gitmedi.

Sezon başından beri 4-2-3-1 sisteminde takımını sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğunda zorlu Olimpik Lyon deplasmanına rağmen hücum sisteminden ödün vermedi.

Kamuoyunda İsmail Yüksek ile orta alanın kalabalık tutulma düşüncesine karşın Kartal, tercihini istikrardan yana kullandı.

Talisca 11'e döndü

Fenerbahçe'nin golcü ismi Anderson Talisca, tekrar ilk 11'deki yerini aldı.

Ligde son oynanan Konyaspor maçında kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, tekrar formasına kavuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'nun yokluğunda golcü oyuncuyu forvet arkasında görevlendirdi.

Solda tercih Oğuz Aydın

Teknik direktör İsmail Kartal, sol kanatta tercihini Oğuz Aydın'dan yana kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda o pozisyonda oynayan Dorgeles Nene ile Oğuz Aydın arasındaki tercihinde milli oyuncuya şans tanıdı.

Bu sezon sadece Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görevlendirilen Oğuz, Avrupa'da ise ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

4 eksik

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemedi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden takımlarını desteklemeye gelen sarı-lacivertliler, yüksek güvenlik tedbiri nedeniyle münferit olarak stada alınmadı.

Stada belli mesafede belirlenen bölgede toplanan sarı-lacivertliler, otobüslerle güvenlik eşliğinde stada getirildi.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kaynak: AA
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