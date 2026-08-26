Lyon-Fenerbahçe rövanşında hakem ve kadrolar
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: GroupamaHakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius,...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Groupama
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Muric
Kaynak: AA