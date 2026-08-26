Haberler

Lyon-Fenerbahçe rövanşında hakem ve kadrolar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: GroupamaHakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius,...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Muric

Kaynak: AA
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu

Türk Messi olacak deniliyordu! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Sakarya’da silah sevkiyatına operasyon: 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sanki savaşa gidiyordu! Bagaj değil cephanelik
İsmail Kartal: Lyon mücadelesi final maçımız

Maç öncesi ateş yaktı!
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede rüşvet kavgası! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''