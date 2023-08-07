Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques: 'Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir'

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Henriques, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, kazanmak için mükemmel olmalarının bile yeterli olmayabileceğini söyledi.

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, yarın Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını kazanmak için mükemmel olmalarının bile yetmeyebileceğini söyledi.

Henriques, Stozice Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın sezon başında bile iyi durumda olduğunu belirterek, "Biz her zaman her takıma karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, evimizde veya dışarıda, nerede oynarsak oynayalım. Galatasaray'a karşı kazanmak için mükemmel olmamız bile yetmeyebilir, ama tur atlamak için iki maçımız var ve çalışmalıyız." diye konuştu.

Stadın dolu olmasını beklediğini ifade eden Henriques, "Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve biz burada olmayı hakkettiğimizi göstermek zorundayız." dedi.

Galatasaray'ın köklü bir takım olduğunu daha önce kupalar kazandığını hatırlatan Henriques, "Ama sahada her şey olabilir, biz her şeye hazırız. Kolektif olarak başarılıyız ve hep ilerlemek için gayret sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

Olimpija Ljubljana takımı, Stozice Stadı'nda yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.