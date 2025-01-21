Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Ne umutlarla transfer edilmişti! Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hasan Arat döneminde transfer edilen Ndour'u gözden çıkardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 62. yabancı teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer göreve gelir gelmez kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

NDOUR TAKIMDAN AYRILIYOR

Kadro yapılanmasına da başlayan siyah-beyazlılar, önceki başkan Hasan Arat döneminde transfer edilen Ndour'u gözden çıkardı. PSG'nin sezon başında siyah-beyazlı takıma kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırarak, bonservisiyle birlikte satmak istediği ileri sürüldü. Foot Mercato'da yer alan haberde PSG'nin kirada bulunan 6 oyuncusundan birini geri çağırmak veya satmak zorunda olduğu belirtildi.

ONAY BEKLENİYOR

Fransız ekibinin bu nedenle İtalyan vatandaşı olan Ndour'u satmak için Bologna, Torino ve Parma ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. PSG'nin bu planını gerçekleştirmesi için Beşiktaş'ın onay vermesi gerekiyor. Siyah-beyazlı kulübün kabul etmemesi halinde Ndour sezonu Kartal'da tamamlayacak.

Ne umutlarla transfer edilmişti! Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor

Kartal'ın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer ilk sınavını yarın akşam İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşısında verecek. Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacakları kritik müsabaka öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Ne umutlarla transfer edilmişti! Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
img

Kartalkaya'nın ardından bir otelde daha patlama
img

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
img

Kartalkaya'daki faciadan kurtulan vatandaş gözyaşlarıyla anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

Devlet düşük bedelle araç satıyor
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.