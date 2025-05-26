Ole Gunnar Solskjaer: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Ole Gunnar Solskjaer: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor'a karşı kaybettikleri maçın ardından taraftarlardan özür dileyerek, kazanmaları gereken önemli bir maçı kaybettiklerini belirtti. Solskjaer, takımın performansını eleştirerek gelecek sezon için yeni bir kadro oluşturacaklarını ifade etti.

- Ole Gunnar Solskjaer: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Bu tür maçları kazanmayı öğreneceğiz"

"Taraftarımız, gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor karşısında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi. Solskjaer, sezon genelindeki kötü performanstan dolayı da taraftarlardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu tür maçları kazanmayı öğreneceğiz"

Taraftarın yenilgiden dolayı kendisine ve takıma tepkili olduğunun hatırlatılması üzerine Solskjaer, "Haftaya maçımız var. 3. sıradaki pozisyonu elde etmek için savaşacağız. Tüm odağım bu. Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Takımımız bu tarz maçları kazanamadı. Bu tür maçları kazanmayı öğreneceğiz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Maç 1-1'ken riskler aldık. 2 oyuncu soktuk. Kazanmamız gerekirken kaybettik. Bodrum'a kazanmak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Buradaki oyuncularımız her şeyini veriyor"

Ole Gunnar Solskjaer, daha iyi bir kültür oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Kulübün finansal olarak zorluk yaşadığı dönemde geldim. Ocakta çok fazla transfer yapamadık. Gelecek sezonun kadrosu için önümüzde bir fotoğraf var. Bu tarz maçları hedefe ulaşmak için kazanmamız gerekir. Bu şekilde yaparsak da kazanırız bu maçları. Buradaki oyuncularımız her şeyini veriyor. Gösterdikleri tutumu eleştiremem. Bu maçları kazanmak için yeterince iyi değiliz. Hoca olarak üzerine eğileceğiz ve transferler yapacağız" şeklinde konuştu.

"Taraftarımız, gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar"

Önümüzdeki sezon taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturacaklarının altını çizen deneyimli teknik adam, şunları aktardı:

"Taraftarlarımız harika. Gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar. 30 puan gerideyiz. Bu durum, alışık olduğumuz bir durum değil. Taraftarımız da bu zor durumda takıma her zaman destek verdi. Seneye olabildiğince fazla sayıda maç kazanmak istiyoruz, şampiyonluk yolunda olabilmek için. Taraftarımız gurur duyacak takım görmek istiyor. Daha önce oraya yaklaşacağız dedim ve adım adım oraya yaklaşmayı hedefliyoruz. Her maçı kazanacağız diyemem, çalışacağız. Ona göre kadro kuracağız. Her maça başlarken 'bu takım, bu maçı kazanır diyecek takım oluşturmak istiyoruz. Bugünkü maç gibi maçları kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluklara ulaşmak için. Bugün yaşadığımız hisler en kötü hissiyatlar. Onlar takımlarından gurur duymak isterler. Umuyorum onları gururlandıracağız. Bir futbol takımı herkese inanmak için bir şeyler vermelidir. Tüm taraftarlarımızı tüm sezon hayal kırıklığına uğrattık. Onlardan özür diliyorum. İstiyoruz, zorluyoruz ama şu an yapamıyoruz. Taraftarlarımızı galibiyetten sonra yürürken görmekten daha gurur duyulacak bir şey yoktur."

"Şampiyon olabilmeniz için şampiyon gibi bir sezon geçirmeniz gerek"

52 yaşındaki teknik direktör, hayaller kurdukları ama gerçekçi olmaları gerektiğini de aktararak, "Son 4 sene fazla puan farklarıyla şampiyonluğun gerisinde kaldı takımımız. Bir şeyler kazanmayı da hayal ediyoruz. Kulüplerde bazı şeyler adım adım olur. Son sezonlar zor geçmiş. Ben her şey mükemmel olsaydı bu görevde olamazdım. Benim görevim bu süreci idare etmek, katkıda bulunmak. Umuyoruz ki şampiyonluk bir gün olacak ama şu an ne zaman olacağının cevabını veremiyorum. Burada oturup şampiyonluklardan bahsetmek yanlış olabilir çünkü bugün kaybettik. Şampiyon olabilmeniz için şampiyon gibi bir sezon geçirmeniz gerek. Şampiyon gibi çalışıp sonra şampiyonluğa ulaşırsınız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor
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