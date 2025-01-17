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BBC

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a Gelebilir

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a Gelebilir
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Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'a transfer olabileceği iddiaları gündemde. Solskjaer, 2021 yılında Manchester United'dan ayrılmasının ardından yeni bir kulüple anlaşabilir.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'ın teknik direktörülüğünden 2021 yılında ayrılan Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyor.

Manchester United, Norveçli eski oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer'i Aralık 2018'de Jose Maurinho'nun görevden alınmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirmişti.

Takım Solskjaer'i Mart 2019'da da resmen teknik direktör olarak atayıp üç yıllık kontrat imzalamıştı.

"Bebek yüzlü katil" lakabıyla bilinen Solskjaer, 1996 yılında 1,5 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu Manchester United'da 11 sezon forma giydi.

Solskjaer, Manchester United için 386 maça çıktı ve 237 gol attı.

1999 Şampiyonlar Ligi finalinde uzatmalarda attığı ve Manchester United'a kupayı kazandıran gol Solskjaer'i taraftarlar gözünde efsane isimler arasına yerleştirdi.

Futbol oynadığı dönemde 67 kez de Norveç Milli Takımı formasını giydi, 23 gole imza attı.

Norveçli forvet, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle 2007 yılında futbolu bıraktı.

Teknik Direktörlük kariyerine de futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra Manchester United'ın yedek takımını çalıştırarak başladı.

Daha sonra Norveç'in Molde takımını ve Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'yi çalıştırdı.

BBC Sport'tan Simon Stone'un analizine göre, Manchester United Mourinho'nun yerine hücum futbolunun, genç yeteneklerin yetiştirilmesinin ve takım ruhunun önemini bilmesinin yanı sıra teknik direktörlük deneyimine de sahip birini getirmek istiyordu ve Solskjaer de tüm bu özellikleri taşıyan bir isim olarak ön plana çıktı.

Solskjaer, o dönem "Her zaman hayalini kurduğum işti, bu ve kulübe uzun süre liderlik etme şansını elde ettiğim için heyecanı tarif edemiyorum" demişti.

Manchester United 2021 yılında takımın Liverpool'a 5-0, Manchester City'ye 2-0, Watford'a 4-1 yenilmesinin ardından Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu zor kararı almak zorunda kaldık" dendi.

Açıklamada, "Son birkaç haftada hayal kırıklığı yaşansa da bu durum Solskjaer'in uzun dönemli başarının temellerini inşa etmek için üç yıldır yaptığı çalışmayı gölgelememeli... Kulüp tarihinde onun yeri güvencede olacak" ifadesi kullanıldı.

BBC
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