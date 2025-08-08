Öldürmeye tam teşebbüs! İsrailli taraftarlar futbolcuya havai fişek attı
İsrailli futbol takımı Beitar Jerusalem'in Letonya'da Riga FC'ye karşı oynadığı maç sırasında İsrailli fanatik taraftarların patlattığı hava fişek yangına neden oldu. İsrailli taraftarlar ayrıcı Filistin karşıtı sloganlar attı.
İsrail Ligi takımlarından Beitar Jerusalem'in Letonya'da UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde Riga FC'ye karşı oynadığı maça yaşanan olaylar damga vurdu.
FUTBOLCUYA HAVAİ FİŞEK ATTILAR
İsrail ekibi Beitar Jerusalem'in taraftarları, takımlarının Letonya'daki maçı sırasında, UEFA kurallarına aykırı davranarak tribünde havai fişek patlattı. Çok sayıda havai fişek art arda patlarken Skonto Stadyumu'nda yoğun siyah dumanlar yükseldi.
Siyah maske takan bir Beitar taraftarlarının attığı havai fişeklerden biri de Riga FC'li futbolcuya geldi. Göğsüne havai fişek isabet eden futbolcu acılar içinde yerde kalırken, takım arkadaşları büyük bir şok yaşadı. Sahaya giren ambulans, oyuncuyu hemen hastaneye götürdü. Oyuncunun vücudunda yanıklar olduğu belirtildi.
İşte o anlar;