Haberler

Olcay Şahan, 1461 Trabzon FK'nın Teknik Direktörü Oldu

Olcay Şahan, 1461 Trabzon FK'nın Teknik Direktörü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK, Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, Şahan'ın deneyimlerinin kulübe katkı sağlayacağına inanıyor.

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Olcay Şahan'ın futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Türk futboluna örnek olmuş bir isimle anlaştıklarını belirten Hekimoğlu, "Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefleri olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Olcay Şahan ise "Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 305.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Bayülgen'den şaşırtan itiraf: Çorba yüzünden kaç restoranda kavga ettim, kaçından kovuldum

Gittiği restoranlardan defalarca kovuldu! Nedeni hayli enteresan
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.