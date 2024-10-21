Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir
Geçtiğimiz sezon oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından 7 Fenerbahçeli oyuncu hakkında karar verildi. Maçta yaşanan kavgaya karışan 3 oyuncu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı çıktı, ancak 4 oyuncu hakkındaki soruşturma devam ediyor. Savcılık, taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa basit yaralama suçundan dava açılacağını belirtti.
Geçtiğimiz sezon olaylı şekilde oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Mücadele sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında flaş bir karar verildi.
YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILABİLİR
Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Fenerbahçeli 4 futbolcu için ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşmanın sağlanmasını bekleyen savcılık, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.