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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir

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Geçtiğimiz sezon oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından 7 Fenerbahçeli oyuncu hakkında karar verildi. Maçta yaşanan kavgaya karışan 3 oyuncu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı çıktı, ancak 4 oyuncu hakkındaki soruşturma devam ediyor. Savcılık, taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa basit yaralama suçundan dava açılacağını belirtti.

Geçtiğimiz sezon olaylı şekilde oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Mücadele sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında flaş bir karar verildi.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILABİLİR

Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Fenerbahçeli 4 futbolcu için ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşmanın sağlanmasını bekleyen savcılık, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir
Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor

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