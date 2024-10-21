Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 4 futbolcuya yaralama suçundan dava açılabilir

Geçtiğimiz sezon olaylı şekilde oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Mücadele sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında flaş bir karar verildi.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILABİLİR

Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Fenerbahçeli 4 futbolcu için ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşmanın sağlanmasını bekleyen savcılık, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.