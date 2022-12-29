Olaylı gece! Rıdvan Dilmen G.Saray maçından sonra çıldırdı: Çökmüşler oraya yönetiyorlar

Sivasspor- Galatasaray maçında ev sahibi ekibin golünü iptal eden Erkan Özdamar, gündeme damga vurdu. Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad'la bulduğu gol iptal edildi, sebebini kimse çözemedi. Yayıncı kuruluş, pozisyonda ofsayt olduğunu 20 dakika sonra açıkladı. Spor yazarları bu maçın hakemi hakkında çok sert yorumlar yaptı.

DİLMEN GÜNDEMİ SALLADI

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi ve TFF hakkında çok sert ifadeler kullandı. Hayli sinirlenen Dilmen'in yorumları gündeme oturdu.

İşte Dilmen'in yorumları:

"HAKEM BİLE BİLMİYOR"

"Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi."

"MATEMATİK DEĞİL BU"

"Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

"Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün. Dünyanın hiçbir liginde hakemler bu kadar lige etki etmez. Türk futbolunun sağlığı için kesinlikle radikal önlemler alınmalı. Geçen sezon Trabzonspor açık ara şampiyon oldu mesela ama Abdullah Avcı ve oyunculardan daha çok şampiyonluğu savunan insanlar var. 'Trabzonspor'u ben şampiyon' yaptım diye gezinen insanlar..."

"ÇÖKMÜŞLER ORAYA"

"Bugün Erkan Özdamar, Sivasspor'un golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu. Futbolu adil insanlar yönetmiyor."

"GEÇEN HAFTA N'KOUDOU'YU ATAMADILAR"

Geçen hafta da N'Koudou'yu atamadılar. VAR'daki ofsayt çizgisini çeken insanların kulüplerin başkanlarına, kulüplere ana avrat küfür ettiğini biliyorum. Aziz Yıldırım'a, Ali Koç'a... Bu adamdan nasıl adalet bekleyeceksin?"

"BİLDİĞİN ARIYORLAR"

Bildiğin arıyorlar ya! Golde hiçbir şey yok ama iptal etmek için bir şey arıyorlar. Şimdi ofsayt diyecekler ve geçecekler. Dünyanın hiçbir liginde hakemler bu kadar lig etki etmez."