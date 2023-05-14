Fransa'da korkutan alarm! Mostafa Mohamed'in sahaya çıkmayı reddettiği maç, şüpheli paketler nedeniyle ertelendi
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Toulouse - Nantes maçı stattaki şüpheli paketler nedeniyle 1,5 saat ertelendi. 16.00'da başlaması gereken mücadele 17.30'da başlayacak. Nantes'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed, bu maçta LGBT temalı forma sebebiyle sahaya çıkmayı reddetti.
Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse ile Nantes'ın arasında saat 16.00'da oynanması planlanan maç, 1,5 saat ertelendi.
ŞÜPHELİ PAKETLER
Fransız polisi, şüpheli paketler nedeniyle karşılaşmayı başlatmadı. 16.00'da oynanması beklenen maç saat 17.30'a alındı.
MOSTAFA MOHAMED MAÇA ÇIKMADI
Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, Toulouse maçı öncesinde LGBT temalı gökkuşağı renklerine sahip formayı giymemek için sahaya çıkmayı reddetti. Mısırlı fovet, otelden hareket etmedi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023