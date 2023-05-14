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Fransa'da korkutan alarm! Mostafa Mohamed'in sahaya çıkmayı reddettiği maç, şüpheli paketler nedeniyle ertelendi

Fransa'da korkutan alarm! Mostafa Mohamed'in sahaya çıkmayı reddettiği maç, şüpheli paketler nedeniyle ertelendi

Spor Haberleri

Toulouse - Nantes maçı stattaki şüpheli paketler nedeniyle 1,5 saat ertelendi. 16.00'da başlaması gereken mücadele 17.30'da başlayacak. Nantes'ın Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed, bu maçta LGBT temalı forma sebebiyle sahaya çıkmayı reddetti.

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse ile Nantes'ın arasında saat 16.00'da oynanması planlanan maç, 1,5 saat ertelendi.

ŞÜPHELİ PAKETLER

Fransız polisi, şüpheli paketler nedeniyle karşılaşmayı başlatmadı. 16.00'da oynanması beklenen maç saat 17.30'a alındı.

Olay üstüne olay! Mostafa Mohamed'in sahaya çıkmayı reddettiği statta şüpheli paketler nedeniyle maç 1,5 saat ertelendi

MOSTAFA MOHAMED MAÇA ÇIKMADI

Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, Toulouse maçı öncesinde LGBT temalı gökkuşağı renklerine sahip formayı giymemek için sahaya çıkmayı reddetti. Mısırlı fovet, otelden hareket etmedi.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mostafa Mohamed Toulouse FC Nantes Fransa Spor Haberler

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