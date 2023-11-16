Olay hareketi sonrası Beşiktaş'ın yıldızı Muleka, milli takımdan kovuldu
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Beşiktaş'ta Başakşehir maçında galibiyeti getiren Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı'nın Moritanya ile oynadığı maçta kadroya alınmayınca oldukça sinirlendi. Bu kararı protesto ederek Moritanya karşılaşması için stadyuma gitmeyen Muleka, teknik direktör Desabre tarafından kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka, Demokratik Kongo Milli Takımı'nda teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto ettikten sonra kadro dışı bırakıldı.
STADA GİTMEDİLER
Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Jackson Muleka, takım arkadaşı Makabi Lilepo ile teknik direktör Sebastien Desabre'nin kararını protesto etti ve stada gitmedi. Bu hareketi üzerine 2 futbolcu kadro dışı kaldı.
MİLLİ TAKIMLA 15 MAÇA ÇIKTI
Jackson Mulkea Kongo formasıyla daha 15 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.