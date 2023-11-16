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Olay hareketi sonrası Beşiktaş'ın yıldızı Muleka, milli takımdan kovuldu

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında galibiyeti getiren Jackson Muleka, Kongo Milli Takımı'nın Moritanya ile oynadığı maçta kadroya alınmayınca oldukça sinirlendi. Bu kararı protesto ederek Moritanya karşılaşması için stadyuma gitmeyen Muleka, teknik direktör Desabre tarafından kadro dışı bırakıldı.