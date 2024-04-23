Olay hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Türk hakem Halil Umut Meler de yer aldı.
UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.
EURO 2024'te düdük çalacak hakemler şöyle;
- Artur Soares Dias (Portekiz)
- Jesus Gil Manzano (İspanya)
- Marco Guida (İtalya)
- Istvan Kovacs (Romanya)
- Ivan Kruzliak (Slovakya)
- François Letexier (Fransa)
- Danny Makkelie (Hollanda)
- Szymon Marciniak (Polonya)
- Halil Umut Meler (Türkiye)
- Glenn Nyberg (İsveç)
- Michael Oliver (İngiltere)
- ?Daniele Orsato (İtalya)
- Sandro Scharer (İsviçre)
- Daniel Siebert (Almanya)
- Anthony Taylor (İngiltere)
- Clement Turpin (Fransa)
- Slavko Vincic (Slovenya)
- Felix Zwayer (Almanya)