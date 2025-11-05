Haberler

Okullar hentbol heyecanı başladı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Hentbol Genç Erkek ve Kız Müsabakaları Talas Spor Salonu'nda başladı.

Liseli Gençler Hentbol Kayseri birinciliğine genç erkeklerde; Kayseri Spor Lisesi, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi takımları katılırken katılım başvurusu yapan Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvanın başlamasına birkaç gün kala fikstürden çekildi. İl birinciliğine genç kızlarda ise Talas Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi, 50.Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayseri Spor Lisesi, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılıyor.

İlk gün oynanan genç kız müsabakalarında Talas Türkan Altun Av. Mehmet Altun Anadolu Lisesi ile erkeklerde Kayseri Kayseri Spor Lisesi rakiplerini mağlup ederek turnuvaya 2 puanla başladılar. Okullar arası hentbol genç erkek ve kız müsabakaları 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak finallerin ardından sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
