Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalya spor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SADETTİN SARAN'A BAKANLIKTAN İZİN YOK

Her deplasman maçının öncesinde olduğu gibi Antalya'da da okul ziyareti gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu kez beklemediği bir engel ile karşı karşıya kaldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Saran'ın yönetim kurulu ekibi ile birlikte gerçekleştireceği okul ziyareti talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından izin verilmedi. Bakanlığın olumsuz yanıtı sonrası planlanan ziyaretlerin yapılamadığı dile getirildi.

BİRÇOK ŞEHİRDE SPOR SALONU YAPTIRDI

Sadettin Saran, başkan olduğu günden bu yana ''Her Deplasman Bir Okul'' projesi kapsamındaTürkiye'nin farklı bölgelerinde birçok okulu ziyaret etmiş ve spor salonları da yaptırmıştı.