Haberler

Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor mücadelesin öncesi şehirde okul ziyareti gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin çıkmadı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın okul ziyareti talebine izin vermedi.
  • Saran'ın planlanan okul ziyareti, Bakanlığın olumsuz yanıtı nedeniyle gerçekleşmedi.
  • Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde okul ziyaretleri yapmış ve spor salonları yaptırmıştır.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalya spor ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

SADETTİN SARAN'A BAKANLIKTAN İZİN YOK

Her deplasman maçının öncesinde olduğu gibi Antalya'da da okul ziyareti gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu kez beklemediği bir engel ile karşı karşıya kaldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Saran'ın yönetim kurulu ekibi ile birlikte gerçekleştireceği okul ziyareti talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından izin verilmedi. Bakanlığın olumsuz yanıtı sonrası planlanan ziyaretlerin yapılamadığı dile getirildi.

BİRÇOK ŞEHİRDE SPOR SALONU YAPTIRDI

Sadettin Saran, başkan olduğu günden bu yana ''Her Deplasman Bir Okul'' projesi kapsamındaTürkiye'nin farklı bölgelerinde birçok okulu ziyaret etmiş ve spor salonları da yaptırmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıv4296zynqn:

Milli Eğitim bakanlığı işgüzarlık yapmış.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFedai-14:

MEB İN GEREKCESİ NE OLABİLİR Kİ ÇÜNKÜ gs YAPAMIYOR ONLAR FRANSIZ OKULLARINA YARDIM YAPSINLAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı

Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gözaltına alındı
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Acının en gerçek fotoğrafı! Hepsi savaşın en küçük kurbanları için
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail'in füzesiyle böyle havaya uçtu