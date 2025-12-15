Haberler

Okul Sporları Voleybol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları Voleybol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Okul Sporları Voleybol Gençler Kız ve Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Okul Sporları Voleybol Gençler Kız ve Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda, hem genç kızlar hem de genç erkekler kategorilerinde sporcular üstün performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Genç Kızlar İl Birinciliği final maçında Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek il birincisi oldu. Akhisar Zeynep Gülin Öngör Kız MTAL ikinciliği elde ederken, Manisa Spor Lisesi üçüncü, Manisa Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Genç Erkekler İl Birinciliği finalinde ise Akhisar Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, nefes kesen mücadelede Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu MTAL ikinci olurken, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Salihli Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

İl birincisi olan takımlar, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Mehmet Güler, Voleybol İl Temsilcisi Volkan Dinçer ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi üyeleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
title