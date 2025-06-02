Okul Sporları Minikler A-B Satranç Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Minikler A-B Satranç Müsabakaları Tamamlandı
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Minikler A-B Satranç Müsabakalarına 535 sporcu katıldı. Dereceye girenler ödüllsini aldı.

Okul Sporları Minikler A-B Satranç Müsabakalarına 535 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Minikler A-B Satranç Müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonunda

535 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Kaim takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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