Okul Sporları Halter Gençler A-B Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcuları 3 madalya kazandı.

9-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler (A)-(B) Türkiye Birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Düzce Spor Lisesi öğrencisi B Gençler 67 kiloda Enes Efe Aydın koparmada 81 silkmede 98 toplamda 179 kaldırarak Türkiye üçüncüsü, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi 73 kiloda Muhammet Ali Arslan koparmada 90 kilo silkmede 102 kilo toplamda 192 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu, A gençlerde Yavuz Selim M.A.T.L. öğrencisi Utku Topçu koparmada 120 kilo, silkmede 145 kg kaldırarak +109 kg da Türkiye üçüncüsü oldu.

Ayrıca Düzce sporcusu Enes Efe Aydın, Yunanistan'da yapılacak olan U15 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi. - DÜZCE