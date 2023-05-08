Okul Sporları Federasyonu seçim süreci skandallarla dolu

Türkiye Okul Sporları Federasyonu eski başkanı Ayhan Pala, federasyonun seçim sürecini değerlendirerek yaşanan süreci Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Milletvekili adaylığı için mevcut başkanın istifasının ardından yapılması gereken genel kurul öncesi yaşanan süreci eski başkan Ayhan Pala şu şekilde değerlendirdi: "Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkanının 28'inci dönem milletvekili aday adaylığı başvurusu için istifası ile başlayan olağanüstü genel kurul süreci skandalları devam ediyor. Olağanüstü genel kurul süreci hazırlığında Yüksek Seçim Kurulu takviminde kamu görevlilerinin aday adaylığı için son istifa günü ve buna bağlı olarak 7405 sayılı Spor Yasasının ilgili maddeleri dikkate alındığında 60 günlük sürenin aşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte ilan edilen geçici delege listesindeki bilgilere göre 118 delegenin 46'sının isim bildirilmedi ibareli olması dikkat çekicidir. Ayrıca delege bildirme ve delegeliğe eklenme, itiraz gibi sürelerin Ramazan Bayramı tatili nedeniyle okulların tatil gününe planlanması ve en önemlisi geçici delege listesine eksikliğin giderilmesini bile itiraz edilmesi gerekir anlayışındaki okul sporları federasyonunun itiraz bedeli olarak aynı dönem seçim yapan federasyonların hiçbirinde olmadığı kadar 10 bin TL belirlemesi belli bir niyetin açık ifadesidir. Geçici delege listesinde isim bildirmedi ibareli 22 okulun bu eksikliği gidermesi için ödeyeceği 220 bin TL iyi para. Okullar özellikle 17 devlet okulunun bu parayı hangi harcama kaleminden ödeyebileceği hiç mi hesaba katılmadı. Niyet belli. Kaldı ki siz bu okullara bir önceki dönemde sizi desteklemediği için delege talep yazı göndermediniz. 118 delegemin zaten 18 SGM tarafından belirlenmiş doğal delege. Geriye kalan 100 delegenin 46 isim yok. Kesin delege listesini de aynı şekilde yayınladınız 54 delege ile olağan üstü genel kurul. Bu arada delege listesine doğal delege olan TSYD delegelerini yazmamanız mevzuat ihlalidir. Bu saçmalıklar böyle devam ederken kimse siz ne yapıyorsunuz demiyor. Doğa okulları delegelikle federasyonun belirlediği kriterlere göre geçici delege listesine itirazını yapıyor. Federasyon itirazı kabul etmiyor. Bunun üzerine doğa okulları itirazını yasal süre içerisinde Tahkim Kuruluna taşıyor. Dosya kabul ediliyor. Ancak Tahkim Kurulunun 8-9-10,11 Mayıs 2023 tarihlerinde toplantı programı yok. Ne var bunda denilebilir ancak federasyon başkan adaylarının son başvuru gününü 8 Mayıs 2023 olarak belirlemiş. Dosya tahkimde görüşülmeden yani 21 delegenin nihai durumu belli olmadan genel kurul yapılmak isteniyor. Bu kadar saçmalığa okullarımızdaki sporcu öğrenciler için lütfen birileri dur desin."