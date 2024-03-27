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Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa şampiyon oldu

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Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda Aydın, Afyon, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen genç sporcular, şampiyonluk için mücadele ederken, kızlar kategorisinde Manisa ekibi birinci oldu. Muğla ekibi ikinci, Aydın ekibi ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İzmir ekibi birinci, Manisa ekibi ikinci, Aydın ekibi ise üçüncü oldu.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve sporseverlerin yakından takip ettiği heyecan dolu müsabakalar sonucunda başarı elde eden sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Manisa İzmir Aydın Spor Spor Güncel Haberler

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