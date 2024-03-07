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Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Tamamlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Okul Sporları Atletizm Gençler müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci,15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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