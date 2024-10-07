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Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu

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Şu aralar yorumculuk yapan Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile olan yakın arkadaşlıkları hakkında çıkan sevgili iddialarına sert tepki gösterdi. Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu... Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım" dedi.

Eski futbolcu Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

O anlarda basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak eğlence mekanından ayrılan Yalçın hakkında yine sevgili iddiaları çıktı. Candaş Tolga Işık'a katılan Sergen Yalçın bu iddialara sinirlenerek tepki gösterdi.

"BEKAR ADAMIM"

Sezer Çakır ile arkadaş olduklarını ve bunun bilindiğini belirten Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Biliyorlar arkadaşım olduğunu. Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım. Bir de arkadaşımın eski eşi örf ve adetlerimize çok ters haberler. Haber kötü bir haber" dedi.

Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile yakalanan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
Kaynak: Haberler.com / Spor

Oktay Derelioğlu Sergen Yalçın Magazin Spor

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Yorumlar (5)

Erdem Sen:

adam olsan arkadsinin eski esine göz koymazssin.

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Ahmet Çakır:

Seviyesiz kumarbaz herif.bekarsan bekarsın bunu milletin gözüne soka soka lanlı lunlu söylemenin ne alemi var.Sanki normal bir şey yapıyorsun,birde gelmiş uygunsuz davranışlarını meşru göstermeye çalışıyorsun

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Perwer:

Dobra Sergen

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Ahmet:

Futbolcusundan teknik direktörüne, ev hanimindan pavyon işçisine, öğrencisinden akademisyene, işçiden patrona vs. kadar herkes bozuldu, ülkenin ahlak normları değişti. Sorumlusu siyasal islamci iktidardır. Milleti dinden soğutup iyice sekülerleştirdiler. Kendi suç ve günahlarını başkasına yıkıp yeni suç ve günahlara yelken açtılar. Bu sayede balık baştan koktu.

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Serkan Aygun:

Bekârsan zina serbest hele zengin ve ünlüysen çapkınsın fakirsen sapıksın

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