Oklahoma City Thunder'dan üst üste 3. galibiyet

NBA'de Oklahoma City Thunder, evinde oynadığı Portland Trail Blazers'ı 124-95'lik skorla farklı mağlup ederken, Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 6 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 124-95'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda da 29 galibiyetini elde etti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 6 asist, Ajay Mitchell 17 sayı ve Isaiah Joe da 15 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 20. yenilgisini alan Portland'da ise Sidy Cissoko 19 sayı, Deni Avdija da 17 sayıyla oynadı.

Atlanta 7 maç sonra kazandı

Atlanta Hawks, State Farm Arena'da mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u 126-102'lik skorla yenerek, 7 maç sonra kazandı. Bu sezonki 16. galibiyetini elde eden Atlanta'da Jalen Johnson 34 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Onyeka Okongwu 17, Kristaps Porzingis de 16 sayıyla eşlik etti. Ligdeki 13. mağlubiyetini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards 30 sayı, Julius Randle de 19 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 125 - Golden State Warriors: 132

Atlanta Hawks: 126 - Minnesota Timberwolves: 102

Indiana Pacers: 110 - Orlando Magic: 112

Cleveland Cavaliers: 129 - Phoenix Suns: 113

Chicago Bulls: 134 - New Orleans Pelicans: 118

San Antonio Spurs: 134 - New York Knicks: 132

Toronto Raptors: 103 - Denver Nuggets: 106

Milwaukee Bucks: 113 - Washington Wizards: 114

