NBA'de son şampiyon Thunder, deplasmanda Timberwolves'a yenildi

Güncelleme:
NBA'de 112-107'lik sonuçla Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder'ı yenerek sezonun 18. galibiyetini aldı. Anthony Edwards'ın 26 sayısı ve 12 ribauntuyla dikkat çekti. Thunder ise bu sezon üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin ( Nba ) son şampiyonu Oklahoma City Thunder, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 112-107 mağlup oldu.

Target Center'da oynanan maçta Anthony Edwards'ın maçın bitimine 38.5 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 108-107 öne geçen Timberwolves, bu sezon 18. galibiyetini aldı. İlk 25 maçında sadece 1 kez yenilerek sezona çok iyi bir başlangıç yapan Thunder ise toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Anthony Edwards'ın 26 sayı, 12 ribauntla katkı sağladığı Timberwolves'ta, Julius Randle 19, Donte DiVincenzo ve Naz Reid 15'er sayı, Rudy Gobert 14 ribauntla oynadı.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 7 asistlik performansı Thunder'a yetmedi.

Timberwolves'un başantrenörü Chris Finch, ilk çeyrekte bazı kararlara itiraz etmesi üzerine oyundan atılırken, yardımcıları ve takım güvenliği tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Wembanyama'dan 100 maçlık seri

San Antonio Spurs'ün deplasmanda Atlanta Hawks'ı 126-98 yendiği maçta Victor Wembanyama, en az 1 blok yaptığı art arda 100. normal sezon maçını oynadı.

Hawks karşısında 26 sayı, 12 ribaunt, 2 blokluk performans sergileyen Spurs'un pivotu, en son 10 Ocak 2024'te Detroit Pistons'a karşı oynadığı maçı bloksuz tamamlamıştı.

Nba'de daha önce Patrick Ewing en az bir blokla 145, Dikembe Mutombo da 116 maçlık seri yakalamıştı. Blokların 1973-1974 sezonunda resmi istatistik haline geldiği NBA'de rekor 3 bin 830 blokla Hakeem Olajuwon'a ait.

