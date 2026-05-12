NBA'de Thunder, Batı Konferansı finaline yükseldi

NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 115-110 yenerek seriyi 4-0 ile tamamladı ve Batı Konferansı finaline yükseldi. Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı ile yıldızlaşırken, Cavaliers da Doğu Konferansı'nda durumun 2-2'ye gelmesini sağladı.

Los Angeles'ta oynanan Batı Konferansı yarı final dördüncü maçını da kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı kaydederken Ajay Mitchell ise 28 sayı attı.

Lakers'ta LeBron James 24 sayı ve 14 ribaunt, Austin Reaves 27 sayı, Rui Hachimura ise 25 sayı ile oynadı.

Cavaliers, seride 2-2'lik eşitlik sağladı

Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers konuk ettiği Detroit Pistons'ı 112-103 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell'in 43 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Mitchell, karşılaşmanın ikinci yarısında 39 sayı atarak NBA play-off rekorunu egale etti.

Pistons'ta Caris LeVert 24 sayı, Cade Cunningham ise 19 sayı attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
