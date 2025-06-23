Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
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Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
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Oklahoma City Thunder, NBA Final Serisi'nde Indiana Pacers'ı 103-91 mağlup ederek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı ve 12 asistle galibiyette önemli rol oynadı ve final serisinin MVP'si seçildi.

Nba finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 103-91'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Paycom Center'da oynanan karşılaşmada Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, galibiyette başrol oynadı. Shai Gilgeous ayrıca final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanını da elde etti. Öte yandan Jalen Williams 20, Chet Holmgren da 18 sayıyla galibiyete katkı verdi.

KULÜP TARİHİNDEKİ 2, İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA İLK ŞAMPİYONLUK

Oklahoma City Thunder; kulüp tarihindeki ikinci, isim değişikliğinin ardından ise ilk şampiyonluğunu kazandı. Seattle SuperSonics adıyla 1979 yılında ilk şampiyonluk kazanılırken, 2008 yılında takım Oklahoma'ya taşındı. 2011-12 sezonunda isim değişikliğinin ardından ilk kez finale yükselen Oklahoma, Miami'ye mağlup olmuştu. 13 yıllık ara sonrasında yeniden finale yükselme başarısı gösteren Oklahoma, yeni ismiyle ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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