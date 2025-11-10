Haberler

Okçulukta Milli Takım Seçme Yarışması Antalya'da Yapıldı

Güncelleme:
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme yarışması, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde başarı gösteren okçular milli takım kadrosuna alındı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki yarışmaya, her kategoride Türkiye sıralamasına göre ilk 24'te yer alan sporcular davet edildi. 10 sporcu mazeretli, 1 sporcu ise mazeretsiz olarak yarışmaya katılım sağlamadı.

Yarışma sonuçlarına göre makaralı yay kategorisinde ilk 4 sırada yer alan kadın ve erkek okçular, Makaralı Yay Milli Takımlarını oluşturdu.

Klasik yayda ise 2028 olimpik sporcu havuzu ve 2026 milli takım aday sporcu seçme sistemi uyarınca 8 kadın ve 8 erkek sporcu ile mart ayında yapılacak 2. aşama seçme yarışması öncesi milli takım aday sporcu kadrosu oluşturuldu.

Milli takım seçme yarışması sonuçları ise şöyle:

Erkekler makaralı yay: 1. Emircan Haney, 2. Batuhan Akçaoğlu, 3. Yakup Yıldız, 4. Kerem Özkan

Kadınlar makaralı yay: 1. Yeşim Bostan Uçar, 2. Defne Çakmak, 3. Hazal Burun, 4. Emine Rabia Oğuz

Erkekler klasik yay: 1. Harun Kırmızıtaş, 2. Kutay Tek, 3. Berkay Akkoyun, 4. Toprak Türker, 5. Mustafa Özdemir, 6. Ulaş Berkim Tümer, 7. Mete Gazoz, 8. Gürol Bayraktar

Kadınlar klasik yay: 1. Dünya Yenihayat, 2. Melissa Ahmed, 3. Canse Duru Tarakçı, 4. Elif Berra Gökkır, 5. Ceren Koçur, 6. Fatma Maraşlı, 7. Gizem Özkan, 8. Rabia Nilsu Eryılmaz

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
