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Okçuluk Milli Takımları Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Yusuf Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde beğendiği fotoğrafları seçti. Özellikle spor ve çevre temalı fotoğraflara dikkat çeken Ergin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki başarıyı yansıtan anı da öne çıkardı.

Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafını beğenen Ergin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Haber" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Patlama Anı" fotoğraflarını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih eden Ergin, "Spor" kategorisinde ise antrenörlüğünü yaptığı Öznur Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay finalinde rakibini yenerek altın madalya kazanma sevinci yaşadığı anı yansıtan Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirine fotoğrafları değerlendiren Ergin, her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkide çok özel fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Fotoğrafların büyük özveri ve emekle çekildiğini ifade eden Ergin, "Anadolu Ajansı'nın seçkide olmayan eminim daha birçok iyi fotoğrafı vardır. Oylanan fotoğraflar çok etkileyiciydi. Spor alanında fotoğrafları seçmekte zorlandım. Öznur'un kazandığı muhteşem başarıyı yansıtan fotoğrafı da çok beğendim." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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