Okçuluk dünyasında yeni heyecan; Türkiye U15 Okçuluk Ligi başlıyor

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türkiye U15 Okçuluk Ligi, Türk okçuluğunda yeni bir dönüm noktası olarak hayata geçiyor. Genç sporculara rekabetçi bir platform sunmayı, gelişimlerini desteklemeyi ve Türk okçuluğunun geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen organizasyon, Rhg Enertürk Enerji'nin sponsorluğunda düzenlenecek.

Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve milli sporcu Öznur Cüre Girdi katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: BAŞARI İLE BU LİGİ TAMAMLAYIP İLERLEYEN YILLARDA KAPSAMINI BÜYÜTÜRÜZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geç olsun güç olmasın' derler. Ligin başlangıcı uzun sürdü. Nasip bu sene başlamakmış. Bir ilk diyebileceğimiz özelliği taşıyan bir girişim. Okçuluğun tabana yayılması için faal oyuncu sayısına erişebilmek ve sporcu gelişimini takip edebilmek için önemli. Okçuluğa güç katacak bir faaliyet. Teknolojiyi kullandıkça daha fazla oyuncu ve kulübün katılması mümkün olacaktır. Türkiye okçuluğun yükselen yıldızı. Müsabakalarda başarı trendi sporcuların özgüveni ile birlikte artacaktır. Bu tesadüf değil. Beraber çalışmanın ve omuz omuza verdiğimizde diğer banışlarda da örneklerini görebileceğimiz dayanışmanın örneği. Ümit ederim ki başarı ile bu ligi tamamlayıp ilerleyen yıllarda kapsamını büyütürüz ve geliştirerek okçuluğun yeni şampiyonlarını bulmuş oluruz. Hayırlı olmasını dilerim. Öznur'u da tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan yapılan yatırımlar ile ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Futbolla kıyaslayınca; okyanusta damla bizim okçuluğa sağladığımız kaynak diyebiliriz. Daha fazla sponsor desteğini hak eden bir branş okçuluk. Kamuoyunun daha çok ilgisini çekmeyi hak ediyor. Bu ilgiyi ne kadar örgütleyebilirsek bu yürüyüş o kadar iyi olacak. Futbola harcanan kaynağın karşılığını alamadığımız ortadayken bu geleneksel branşlarda bireysel başarılarımız ortada. Bunu desteklemeye devam edeceğiz."

HÜSEYİN TOPBAŞ: PROJEMİZİN 1 KASIM İTİBARİ İLE BAŞLAMASININ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise, "Yıllardır süregelen okçuluk serüvenimizin dönüm noktası olacak projemizin 1 Kasım itibari ile başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları kapsamında Türkiye okçuluğunun stratejik planlaması çerçevecisinde gençlere ulaşmak için, yeni yetenekler keşfetmek için Okçuluk U15 Ligi 6 bölgede 34 takımın katılımı ile başlıyor. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

ABDULLAH TOPALOĞLU: LİG TÜRK OKÇULARIN YETİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Okçular Ligi bugün itibari ile hizmete girecek. 1 Kasım'da start almış olacak. Gerçekten bu konuda Okçular Vakfı'nın ve Türkiye Okçular Federasyonu'nun çok çalışmaları oldu. Diğerlerinden farklı olarak ivme kazandıracak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Okçular Vakfı'na destekleri için teşekkür ederim. Tabi ki Bilal Erdoğan'ında bu konuda büyük desteği var. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun diğer organizasyonlarına da büyük desteği var. Bir kez daha kendisine teşekkür ederim. U 15 Ligi olarak adlandırdığımız bu ligde 7 bölge ama 6 bölgeye indirgendi. 34 kulüple başladık ama 100 kulübe çıkacak. En sonda 8 kulüp yarışacak ve 8 kulübümüze 1 milyon 10 bin lira ödül verilecek. Bu bakımdan maddi bir değeri var. Lig Türk okçuların yetiştirilmesine büyük katkısı olacak. Bu iş birliğinin Türk sporuna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

MUHİTTİN ÖZBAY: LİGİN TÜM TÜRKİYE'YE YANSIYACAK OLMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Köklerinden gelen nesiller yetirilmek adına en önemli aktif sporlarımızdan biri Türk okçuluğudur. Sporcu bir Cumhurbaşkanı ve Bakan sahibi olmak bizi daha çok alanda olmaya itiyor. Bu bağlamda bu ligin tüm Türkiye'ye yansıyacak olması çok önemli bir değer. Bilal Bey'e de çok teşekkür ederim. Etnospor'da ulusal ve uluslararası alanda katkıları çok büyük. Kendi tesislerimizde sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

ÖZNUR CÜRE GİRDİ: OKÇULUK İÇİN DELİREN ÇOCUKLAR VAR

Milli sporcu Öznur Cüre Girdi de duygularını paylaşarak, "Biz dün geldik. 23 saatlik yolculuktan sonra burada olmak gurur verici. Okçuluğun zirvede oluşu ve daha yükseğe çıkma ihtimali beni mutlu ediyor. Büyük emek var arkada. Altın ve gümüş madalyalarla döndük. Bu madalyaları getirmek adına çok büyük özveri sağlanıyor. Gençlerimize örnek oluyor. Okçulukla beraber yarışların yapıldığı alanda küçük yaşlardaki çocukları alıştırmak değerli. Bizler gerçekten buraya gelirken zorluk çektik ama inanıyorum ki çocuklar Okçuluk Ligi ile beraber küçük yaşta başlayıp o potansiyele eriştiklerinde daha güzel madalyalar getireceklerdir. Okçuluk için deliren çocuklar var. Bu sayede okçuluk hep zirvede kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.