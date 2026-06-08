Haberler

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı, 9-14 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'yi 16 milli sporcu temsil edecek. Milli takım, Çin'deki 2. ayakta 6 madalyayla zirvede yer almıştı.

Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın 3. ayağı, yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyon, 9-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda milli takımı, klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil edecek.

Antalya'da madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz.

Milliler, Çin'de zirvede yer aldı

Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 5 (3 gümüş, 2 bronz) madalya kazanan ay-yıldızlı ekip, Çin'deki ikinci etabında 6 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz) zirvede yer aldı.

Antalya, mayıs ayında 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım'ı aradı

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokup haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

Sahte dolarları ATM'lerden sisteme dahil eden şebekeye operasyon
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı

İstanbul'u felç eden kaza! Avrasya Tüneli'ni su bastı, trafiğe durdu
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar