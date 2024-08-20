Okay Yokuşlu: Avrupa'da daha olgun bir futbolcu oldum

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, "Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa'da. Daha olgun, futbolu daha oturmuş, daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay var artık" dedi.

Trabzonspor'un İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'dan kadrosuna kattığı Okay Yokuşlu, Trabzonspor Dergisi'nin 220'nci sayısına konuştu.

6 sezon sonra yeniden bordo-mavili formaya dönen milli oyuncu, 2021-22 sezonu şampiyonluk kutlamalarını büyük bir keyifle takip ettiğini belirterek, şampiyonluk hayalini anlattı. Yokuşlu "O zaman 20 yaşındaydım ve çok gençtim. Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa'da. Daha olgun, futbolu daha oturmuş, daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay var artık" dedi.

LİGLERİ DEĞERLENDİRDİ

Yokuşlu, Primer Lig, Süper Lig, La Liga ve Championship ligleri arasındaki en belirgin farkların ne olduğuna yönelik soruya, "Öncelikle tempo ve topun oyunda kalma süresi. Diğer iki ligle bizim ligimiz arasında bu anlamda çok fark var. Taktiksel açıdan İspanya biraz daha topa sahip olma oyununu fazla oynuyor. İngiltere ise daha direkt futbol, daha kazanmaya odaklı. Ama İspanyol hocaların oraya gitmesi ile bu ekol İngiltere'ye de kaymaya başladı. Çok kaliteli ligler, dünyanın en büyük iki ligi sonuçta" yanıtını verdi.

"KUTLAMALAR BEKLEDİĞİMDEN DE İYİYDİ"

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını değerlendiren Yokuşlu, "Dürüst olmak gerekirse beklediğimden de iyiydi. Işık ve müzik şovları, stattaki ve denizdeki gösteriler müthişti. Orada bana çok sordular, çok beğendiler. Umarım benim de içinde olduğum senaryoda aynı duyguları yeniden yaşarız. En büyük hedefim bu" diye konuştu.

"TOPUN OYUNDA KALMA SÜRESİ ÖNEMLİ KRİTERDİR"

"Futbolun daha da heyecanlı ve seyredilir hale gelmesi için neler yapılabilir" şeklinde soruya yanıt veren Yokuşlu, "Topun oyunda kalma süresi benim için en önemli kriterdir. Top oyunda ne kadar kalırsa o kadar çok futbol izliyorsun, gol izliyorsun. Şöyle bir kriter duymuştum; belki bizim ligimizde de vardır bilgi sahibi değilim ama İngiltere'de hakemlerin topu belli bir süre oyunda tutmaları gerekiyor. Sağlayamazlarsa bir sonraki hafta maç alamıyorlar. Topun oyunda kalma süresinin artırılmasına yönelik çözüm bulmak birinci öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk sonrası planının antrenörlük olduğunu kaydeden Yokuşlu, geçmişten bugüne, dünyanın en iyi 11'ini ise şöyle sıraladı:

"Buffon - Cafu, Maldini, Roberto Carlos – Rodri - Xavi, Inıesta, Zidane - Messi, Ronaldinho - Ronaldo Nazario".