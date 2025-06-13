Okan Kocuk, Süper Lig'de Tüm Maçlarda Forma Giyen Tek Oyuncu Oldu

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Reeder Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu oldu. Lig sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanırken Kocuk'un performansı da dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de sona eren 2024-2025 sezonunda Reeder Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde tüm karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu oldu.

Sezonu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off'larına bilet alan Karadeniz ekibinin başarısında önemli rol oynayan 29 yaşındaki file bekçisi, 36 müsabakanın tamamında da sahada kaldı.

Görev yaptığı maçlarda kalesinde 41 gol gören Okan Kocuk, 14 mücadelede ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Tecrübeli kaleci, ligdeki 36 karşılaşmada 3 bin 240 dakika sahada kalarak en fazla süre alan olmayı başardı.

Sadece 4 futbolcu tüm maçlarda forma giydi

Geride kalan sezonda Okan Kocuk'un yanı sıra ligde üç oyuncu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.

Kasımpaşa'nın kanat oyuncusu Mamadou Fall, 2024-2025 sezonunda 36 maçta sahada kalırken, 3 bin 32 dakika süre buldu. Senegalli futbolcu, 33 karşılaşmaya 11'de başlarken, 3 mücadelede ilerleyen dakikalarda görev aldı.

Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Emre Akbaba ise ikas Eyüpspor formasıyla 36 müsabakada forma giydi ve 2 bin 219 dakika sahada kaldı. Bu mücadelelerin 26'sına ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 10 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil olurken 7 gol kaydetti.

Çaykur Rizespor'da forma giyen Ali Sowe da yine 36 maçta yeşil-mavili formayla boy gösterdi. Gambiyalı golcü oyuncu, 34 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken, 2 maça da sonradan girdi ve 19 kez rakip ağları havalandırdı.

En fazla futbolcu oynatan takım Galatasaray

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon en fazla oyuncuya şans veren takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, lig maratonunda toplamda 36 farklı isme görev verdi.

Galatasaray'ı 35 oyuncuyla sezonu zirveden uzakta tamamlayan Trabzonspor takip etti. Üçüncü basamakta ise 33 farklı futbolcuyla Gaziantep FK yer aldı.

Ligde sezon boyunca Beşiktaş 32, Fenerbahçe de 31 farklı ismi sahaya sürdü.

En az oyuncuya şans veren ekip Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda en az sayıda futbolcuya şans veren ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda mücadele edecek Reeder Samsunspor oldu.

Karadeniz temsilcisi, aldığı iki dönemlik transfer yasağının da etkisiyle ligdeki müsabakalarda 24 oyuncuyu görevlendirdi.

Samsunspor'u Kasımpaşa, Kayserispor ve Antalyaspor 26'şar futbolcuyla takip etti.

Takımların sezon boyunca oynattığı futbolcu sayısı şöyle:

TakımOyuncu sayısı
Galatasaray36
Trabzonspor35
Gaziantep FK33
Beşiktaş32
TÜMOSAN Konyaspor32
Adana Demirspor32
Fenerbahçe31
Sipay Bodrum FK31
Net Global Sivasspor31
RAMS Başakşehir30
ikas Eyüpspor29
Göztepe29
Corendon Alanyaspor29
Atakaş Hatayspor29
Çaykur Rizespor28
Kasımpaşa26
Kayserispor26
Onvo Antalyaspor26
Reeder Samsunspor24

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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