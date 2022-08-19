Son dakikalara girilirken gol geldi! Denge bozuldu
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelede Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var.
Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geld,. Geçen hafta Giresunspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibi karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıktı.
Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor- Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya geldi.
Ümraniyespor : Serkan Kırıntılı, Lenjani, Glumac, Allyson, Serkan Göksu, Onur Ayık, Avounou, Oğuz, Bettaieb, Del Valle, Mrsic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Dakika 86: Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 71: Ümraniyespor etkili geldi. Hızlı hücumda ceza alanı önünde topla buluşan Geraldo vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
Dakika 60: Sol kavnatta topla buluşan Valentin Gheorghe ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
Dakika 55: Torreira yakın mesafeden şutunu çekmek isterken top savumadan sekti, Galatasaraylı oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.b
Dakika 50: Kerem'in ortasında Seferovic kale ağzından şutunu çekti, top direkten döndü. Dönen topta bir kez daha şutunu çeken Seferovic topu dışarı vurdu.
Dakika 43: Hızlı hücumda Yunus Akgün, savunma arkasına hareketlenen Kerem'in koşu yoluna topu göndermek istedi, Serkan kalesini terk edip tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 31: Muslera'nın uzun degajında rakip yarı alanda topla buluşan Yunus Akgün sağ kanattan topu sürükledi ve yakın direğe vuruşunu yaptı. Serkan başarılı.
Dakika 22: Ceza alanı önünde topla buluşan Emre Akbaba ayağının dışıyla şutunu çekti. Top yandan auta gitti.
Dakika 17: Galatasaray savunmada üst üste pas hataları yapmaya devam ediyor. Bu kez Victor Nelsson sol kanattaki Patrick van Aanholt'u görmek istedi. Top doğrudan taca gitti.
Dakika 12: Galatasaray gole yaklaştı! Tek paslarla topu rakip yarı alana taşıyan Sarı-kırmızılılarda Oliveira şık bir topuk pasıyla Seferovic'i gördü. Seferovic'ten açılan topa Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top savunmadan sekerek kornere gitti.
Dakika 5: Galatasaray gole çok yaklaştı! Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti, top auta gitti.