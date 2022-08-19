Son dakikalara girilirken gol geldi! Denge bozuldu

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelede Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var.

Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geld,. Geçen hafta Giresunspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibi karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıktı.

EKSİKLER

Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Ümraniyespor- Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya geldi.

İŞTE İLK 11'LER

Ümraniyespor : Serkan Kırıntılı, Lenjani, Glumac, Allyson, Serkan Göksu, Onur Ayık, Avounou, Oğuz, Bettaieb, Del Valle, Mrsic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

CANLI ANLATIM

Dakika 86: Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 71: Ümraniyespor etkili geldi. Hızlı hücumda ceza alanı önünde topla buluşan Geraldo vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

Dakika 60: Sol kavnatta topla buluşan Valentin Gheorghe ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

Dakika 55: Torreira yakın mesafeden şutunu çekmek isterken top savumadan sekti, Galatasaraylı oyuncuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı.b

Dakika 50: Kerem'in ortasında Seferovic kale ağzından şutunu çekti, top direkten döndü. Dönen topta bir kez daha şutunu çeken Seferovic topu dışarı vurdu.

İLK YARI

Dakika 43: Hızlı hücumda Yunus Akgün, savunma arkasına hareketlenen Kerem'in koşu yoluna topu göndermek istedi, Serkan kalesini terk edip tehlikeyi uzaklaştırdı

Dakika 31: Muslera'nın uzun degajında rakip yarı alanda topla buluşan Yunus Akgün sağ kanattan topu sürükledi ve yakın direğe vuruşunu yaptı. Serkan başarılı.

Dakika 22: Ceza alanı önünde topla buluşan Emre Akbaba ayağının dışıyla şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

Dakika 17: Galatasaray savunmada üst üste pas hataları yapmaya devam ediyor. Bu kez Victor Nelsson sol kanattaki Patrick van Aanholt'u görmek istedi. Top doğrudan taca gitti.

Dakika 12: Galatasaray gole yaklaştı! Tek paslarla topu rakip yarı alana taşıyan Sarı-kırmızılılarda Oliveira şık bir topuk pasıyla Seferovic'i gördü. Seferovic'ten açılan topa Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top savunmadan sekerek kornere gitti.

Dakika 5: Galatasaray gole çok yaklaştı! Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti, top auta gitti.