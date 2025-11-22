Haberler

Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı yine kazandı

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ile karşı oynadığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'e karşı 5. kez maçta yer aldı.
  • Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı 4 galibiyet elde etti.
  • Volkan Demirel, Okan Buruk'a karşı 1 galibiyet kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK'TAN VOLKAN DEMİREL'E ÜSTÜNLÜK

Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 5. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılırken, Buruk da Demirel'e karşı 4. galibiyetini elde etti. İki teknik adamın rekabetinde Volkan Demirel de 1 defa 3 puan kazandı.

ÇALIŞTIRDIKLARI TAKIMLAR

Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başındaydı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeremoni:

VOLKAN GÖRDÜN MÜ KİM KİME TERS GELİYOMUŞ SEN GİT FENERE 3 LÜ SAVUNMAYLA ÇIK DİĞER TAKIMLARA DA OTOBÜS ÇEK UYANIK SENİ

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Sana hak veriyorum. Karakterli dedikleri volkan, bi fb maclarinda karakterini ve durusunu gosteremiyor....

yanıt4
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
