Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı yine kazandı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel ile karşı oynadığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'e karşı 5. kez maçta yer aldı.
- Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı 4 galibiyet elde etti.
- Volkan Demirel, Okan Buruk'a karşı 1 galibiyet kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
OKAN BURUK'TAN VOLKAN DEMİREL'E ÜSTÜNLÜK
Bu müsabakayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, 5. kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılırken, Buruk da Demirel'e karşı 4. galibiyetini elde etti. İki teknik adamın rekabetinde Volkan Demirel de 1 defa 3 puan kazandı.
ÇALIŞTIRDIKLARI TAKIMLAR
Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Demirel ise Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başındaydı.