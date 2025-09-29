Haberler

Okan Buruk'un Liverpool maçı stratejisi belli oldu

Okan Buruk'un Liverpool maçı stratejisi belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçının stratejisini belirledi. Deneyimli hoca, orta sahayı kalabalık tutarak hızlı geçiş hücumlarıyla Liverpool'u avlamaya çalışacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında kendi sahasında Premier Lig devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçın stratejisini de belirledi.

ORTA SAHA KALABALIK TUTULACAK

Okan Buruk, Liverpool'a karşı planını hazırladı. Deneyimli teknik adam, Liverpool'a karşı orta sahayı kalabalık tutacak. Sarı-kırmızılılarda Liverpool karşısında beşli bir orta sahanın sahaya çıkması bekleniyor.

HIZLI GEÇİŞ HÜCUMLARI

Orta sahada üstünlüğü sağlamak isteyecek olan Cimbom, İngiliz devini hızlı geçiş hücumlarıyla yıkmaya çalışacak. Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü kanatlarda oynatarak hızlı hücumlarla Liverpool'a karşı gol arayacak.

MAÇ SALI GÜNÜ

Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

