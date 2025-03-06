Macron'un savaş ilanı gibi sözlerine Putin'den sert yanıt

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
AK Partili Metiner'den 'Demirtaş tahliye bekliyor mu?' sorusuna yanıt

Cezaevinde görüştü, canlı yayında açıkladı!
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

Okan Buruk'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu

Okan Buruk'un kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi Antalya'da 3 günlük kampa girdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un takımı havaalanında karşılaşmaya giden tarafaraftarlardan birinin "Hocam rahat olun" diyerek seslenmesine "Rahatız, merak etmeyin. Her şey yolunda. Devam ediyoruz" yanıtını vermesi en çok konuşulanlar arasına girdi.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. hafta karşılaşmasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kamp için Antalya'ya geldi. Burada teknik direktör Okan Buruk ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

GALATASARAY, ANTALYA'DA KAMPA GİRDİ

Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girdi. Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Saat 17.00 sıralarında şehre gelen Galatasaray kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse bindi. Antalya Havalimanı'nda Galatasaray'ı karşılamaya gelen taraftarlar alınmazken, basın mensupları da yaklaşık 500 metre uzaklıkta kurulan bariyerlere kadar izin verildi. Futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek Belek'te konaklayacakları otele geçti.

OKAN BURUK'TAN TARAFTARA YANIT: RAHATIZ, MERAK ETMEYİN

Galatasaray'ı karşılamak için Antalya Havalimanı VIP girişine gelen yaklaşık 50 taraftar polis ekipleri tarafından yasak olduğu gerekçesiyle dışarıya gönderildi. Bir süre polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan taraftarlar, ekiplerin kesin tutumu sonucunda havaalanı dışına giderek takımı beklemeye başladı.

Havaalanı VIP girişinde bekleyen taraftarlar takım otobüsünü durdurarak teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. 'Okan Buruk' tezahüratlarıyla karşılanan tecrübeli teknik adam, bazı taraftarların fotoğraf çekim isteğini de kırmadı. Bazı taraftarların 'Hocam rahat olun' söylemine Okan Buruk ise "Rahatız, merak etmeyin. Her şey yolunda. Devam ediyoruz" diye yanıt verdi. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi konaklayacağı otele doğru hareket etti.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda; "Muslera, Eyüp Aydın, Sanchez, Sallai, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert, Cuesta, Frankowski, Yusuf Demir, Torreira, Atakan Ordu, Abdulkerim Bardakcı, Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Lemina" yer aldı.

JAKOBS YOK, MORATA KADRODA

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın Antalya kamp kafilesinde sakatlığı devam eden Ismail Jakobs yer almazken, sakatlığını atlatan İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata ise kafilede yer aldı.

İLK ANTRENMAN YARIN

Galatasaray'ın Antalya'da ilk çalışmasını 7 Mart Cuma günü (yarın) akşam saat 17.00 sıralarında konaklayacağı otelin sahasında yapacağı öğrenildi. Alanyaspor, Galatasaray müsabakası ise pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Anket sonuçları Netanyahu'yu çok üzecek!
img

Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
img

ABD Dışişleri Bakanı alnında haç işaretiyle televizyona çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den Kayseri fayı uyarısı: 7'nin üzerinde deprem üretir

Naci Görür'den bir şehrimize kabus gördürecek uyarı!
Milimlerle ölçüldü: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu

Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.