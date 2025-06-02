Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Süper Lig devi Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

İtalya'dan Il Tempo'da yer alan habere göre, Roma, Nelsson'un sözleşmesinde yer alan 10+2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu opsiyonun süresi doldu. Bu gelişmenin ardından Nelsson'un Galatasaray'a geri döneceği belirtildi.

OKAN BURUK DA DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Nelsson, Roma forması altında sadece 5 maçta forma şansı buldu. Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.