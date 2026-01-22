Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atletico Madrid maçında tercih ettiği yüksek topuklu ayakkabılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Maç sonrası paylaşılan görüntülerde Okan Buruk'un ayakkabıları dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ayakkabıların tasarımını kaba ve alışılmadık bulduklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Buruk'un tarz tercihini savundu.

GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri haline gelen ayakkabılar, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı ve sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.