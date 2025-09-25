Okan Buruk'un 2 prensi! Formaları şimdiden hazır

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak lider konumda olan son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da takımın iki milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, şu ana kadar sergiledikleri performanslarla öne çıktı.

BARIŞ ALPER VE YUNUS YILDIZLAŞTI

Geride kalan sezonda harikalar yaratan Barış Alper, bu sezona da çok etkili başladı. Yıldız oyuncu, Gaziantep'te 2 gol, 1 asistle oynadı ve adeta tek başına 3 puanı aldı. Milli oyuncu, Fatih Karagümrük maçında 1 gol, Eyüpspor maçında da 1 asist ile oynadı.

Yunus Akgün'ünperformansı da tıpkı Barış Alper gibi büyüledi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor maçında 1 gol, Konyaspor mücadelesinde de 1 gol ve 1 asistle oynadı. Yunus ayrıca Frankfurt deplasmanında da takımının tek golünü kaydetti.

OKAN BURUK'UN 2 PRENSİ

Teknik direktör Okan Buruk, bu doğrultuda her hafta kadroda rotasyona giderken iki isim için de kararını verdi. Deneyimli hoca,gelecek dönemde ne olursa olsun Barış Alper ve Yunus'tan vazgeçmeyerek her maçta ilk 11'de banko oynatacak. Okan Buruk'un bu iki ismi takımın kilidi olarak gördüğü öğrenildi.