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Okan Buruk'un tepki gösterdiği Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

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Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası çim uzunluğuna tepki göstermişti. Okan Buruk'un bu eleştirileri sonrasında Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçüldü ve Buruk'un "Uzun bırakılmış" dediği çim standartlara göre daha kısa çıktı.

Süper Lig'in 13 haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada çim uzunluğuna tepki göstermişti.

MAÇ SONUNA DAMGA VURMUŞTU

Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlendi. Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapıldı.

DAHA KISA ÇIKTI

Yapılan ölçümlerde standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu ortaya çıktı.

Okan Buruk'un tepki gösterdiği Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Haberler.com işi gücü bırakmış GS yi nasıl karalarım diye düşünüp Okan hoca nın çim konuşmasını haber yapıyor. Bu kadarına da pes yani. Vallahi febenin haber sayfası bile belki bu kadar detaya takılmıyordur.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaa macı bir şekilde aldığı için konusuyor. Konuştukça da batıyor. Alın yanındaki yardımcıları bakalım ne yapacak hoca. SponsorSARAY başında adambolmadan da sahaya çıksa ye nil mez. Olay bitmiştir. Hizmet sektöründe bir takım işte. Iso biliyor şampiyon oluyor. Oyuncular beleş geliyor. Acayip paralara gidiyor. Ama yine de para yok. Her sey siz de. Kacak köçek den tutum da. Ak para kara para. Bunları haberlerden okuyor herkes. Boşa kürek çekiyorsunuz. Şampiyon belli.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Okan hocanın boyu kısa olduğu için çimleri Amazon ormanları sanmış

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Haber YorumlarıRıdvan Bulduk:

işin gücün yalan dolan kısa boylu okan

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Vay ÇAKallll

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