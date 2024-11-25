Okan Buruk'un tepki gösterdiği Bodrum'daki çim uzunluğu ortaya çıktı

Süper Lig'in 13 haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada çim uzunluğuna tepki göstermişti.

MAÇ SONUNA DAMGA VURMUŞTU

Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlendi. Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapıldı.

DAHA KISA ÇIKTI

Yapılan ölçümlerde standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu ortaya çıktı.