Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve Sturm Graz karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Okan Buruk tatsız başladı! Galatasaray öne geçtiği maçı kaybetti

GALATASARAY SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golü 7. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi. İlk yarısı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle biten mücadelede Sturm Graz 54 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleri ile öne geçti. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken, sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de Fehervar ile oynayacak.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title