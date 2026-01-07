Haberler

Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti

Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği stoper transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetime verdiği raporda ara transfer döneminde stoper transferi istemediğini bildirdi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarların merakla beklediği stoper transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'TAN STOPER TAKVİYESİNE VETO

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetime verdiği raporda ara transfer döneminde stoper transferi istemediğini bildirdi. Deneyimli hocanın, raporunda "Gerekirse Singo ve Lemina'yı stoperde oynatabilirim" görüşünü paylaştığı belirtildi.

SINGO VE LEMINA STOPER ALTERNATİFİ

Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisini savunmada kullanan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Arda Ünyay yedek stoper konumunda yer alıyordu. Bu rapor üzerine alternatifler arasına Wilfried Singo ve Mario Lemina da eklendi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
