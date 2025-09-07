Haberler

Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in durumu hakkında bir açıklama yaptı. "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında konuştu.

DURUMU BİLİNMİYOR

Okan Buruk, konuk olduğu NOW TV'deki programda Osimhen ile ilgili net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

''KORKUMUZ BAŞIMIZA GELDİ''

Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
