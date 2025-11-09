Haberler

Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularına sitem eden deneyimli hoca, "Bazen oyuncularımız maçları önemsemiyor, bunu da açıkça söyleyeyim. Bugün maçı asla önemsemediler. Elbette bu durum teknik ekibin sorunu. Oyuncuların maça en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak bizim görevimiz. Dünkü antrenmanda oldukça isteklilerdi ama bugün sahada o isteği net olarak göremedik." dedi.

  • Galatasaray, Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.
  • Okan Buruk, oyuncuların maçı önemsemediğini belirtti.
  • Okan Buruk, takımın hücumda üretkenlik sorunu yaşadığını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNU OKUYAMADIK'

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Bir deplasman maçı. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, bizim aynı mücadeleyi göstermememiz... Top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimizin ,bugün de baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. İlk yarı özellikle top kayıpları, yanlış tercihler... Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını net şekilde görmemiz gerekirdi."

"OYUNCULARIMIZ MAÇLARI ÖNEMSEMİYOR'

Oyuncularına sitem eden Okan Buruk, "Bazen oyuncularımız maçları önemsemiyor, bunu da açıkça söyleyeyim. Bugün maçı asla önemsemediler. Elbette bu durum teknik ekibin sorunu. Oyuncuların maça en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak bizim görevimiz. Dünkü antrenmanda oldukça isteklilerdi ama bugün sahada o isteği net olarak göremedik." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ GÜNÜMÜZDEYDİK"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Dün idmanda çalıştıklarımız net şekilde çıktı. Daha iyi olmamız gerekiyor. Hücumda daha iyi olmalıyız. Savunmada çok basit bir gol yedik. Bireysel yetenekle atılmış gol oldu. Bireysel yetenekler bizde daha fazla var aslında. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. Başta teknik heyet, sonra oyuncular üzerinden... Kötü günümüzdü. O anlamda üzgünüz." sözlerini sarf etti.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Okan Buruk son olarak, "Çok fazla üst üste maç oynadık. 6 maç oynadık. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Tatil öncesi milli takıma gidecekler var. Bu maçların konsantrasyonu zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmem gerekiyor." yorumunu yaptı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Topçular saha da doksan dakika dayak yedi bir kez hakeme itiraz etmedin kabak gibi gol verilmedi gıkın çıkmadı senin de derdin ne anlamadık transfer istemeye bahane mi arıyorsun

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDirilis:

hayret ilk defa hakeme sallamafi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Ben:

İcardi olmadan kaybetmeyen takıma 98 dk icardi ile devam etmek, hoca bindiği dalı kesti.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Mgk sen hangi maçı izledin ..Yada maçı izlerken ayıkmıydın??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

İki hafta da 5 puan.Rakiplerin iştahı kabardı.Sende avcunu yala.Artık seninde miadın doldu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
